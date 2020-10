Tumbes: Balneario de Puerto Pizarro espera recibir transferencia económica para reactivarse

Atención. Este martes, la alcaldesa de Puerto Pizarro, Jenny Soto, en Tumbes, explicó que el balneario que es altamente concurrido por turistas, aún no tiene fecha de reapertura por falta de recursos económicos ante la crisis por la pandemia del coronavirus covid-19.







En conversación para el programa Exitosa Perú, la burgomaestre indicó que no se puede programar una fecha ya que la gran mayoría de empresas turísticas de la localidad no han recibido ningún apoyo económico y por ello, no puede implementar los protocolos de bioseguridad ni contratar al personal necesario en el marco de la fase 4 de reactivación económica.

“Hasta el momento no está abierto al turismo el balneario de Puerto Pizarro. Todavía no tenemos fecha para reabrir. Nos ha preocupado que los operadores turísticos lamentablemente no han sido beneficiados por parte del Estado. Solo el 30% ha recibido un bono y el resto ha estado totalmente paralizado. No ha llegado tampoco el programa de ‘Turismo Emprende’ que tiene mucha burocracia y se debe entender que esta pandemia nos ha demostrado la informalidad que tienen (las empresas locales turísticas) por desconocimiento o por diferentes formas. Nosotros el año pasado trabajamos en el tema transporte y otros aspectos del rubro que aún no se han terminado”, manifestó.