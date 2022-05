Tuesta sobre cambio en cronograma electoral: Congresistas legislan a su favor y en contra de los ciudadanos

El politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Fernando Tuesta, en entrevista con Exitosa, se pronunció sobre la norma relacionada al cambio en el cronograma electoral y consideró que los congresistas legislan a su favor y en contra de los ciudadanos.

“Estos partidos y sus representantes en el Congreso no solamente legislan a favor suyo, sino legislan en contra de los ciudadanos“, afirmó.

Además, Tuesta explicó que la aprobación de esta iniciativa también genera efectos negativos en el ámbito económico y presupuestal debido a que la ONPE ya tendría impreso el material necesario para el proceso electoral.

“Lo que se ha aprobado es una norma que contraviene y además tiene efectos negativos en el proceso electoral, por lo menos en dos ámbitos, en el ámbito económico y presupuestal que nos invoca a todos los peruanos. ¿Por qué? Porque a estas alturas ONPE ya ha impreso toda la documentación para las elecciones internas, con ese padrón, con esas precandidaturas, con esos partidos y está listo para desplegar ese material a lo largo y ancho del país. Entonces, si es que esta norma finalmente se promulga y, digamos en el hipotético caso que los organismos electorales acepten esto, todo ese material no serviría, se tendría que volver a imprimir otros.”

Así mismo, precisó que las elecciones internas no se podrían realizar el 15 de mayo, porque todo esto invoca y exige una inversión de tiempo.

De igual manera, reiteró que un proceso electoral está constituido por etapas y que cada fase es preclusiva; es decir, la etapa termina y se acaba una serie de acciones para dar paso a las siguientes, por lo que no se puede retroceder.

Por otro lado, fue consultado respecto a la propuesta de referéndum para reformar la Constitución Política y si, de ser aprobada, existiría algún riesgo de que se altere el calendario electoral.

En ese sentido, el politólogo reveló que bajo su perspectiva dicha iniciativa tenía el objetivo de desubicar el centro de la atención de la gente que está en el Gobierno “pero viabilidad no tiene”.

“Tendría que ocurrir que se apruebe en la Comisión de Constitución, que se apruebe en el Pleno, doble votación, que lo apruebe el presidente, ya no hay tiempo. No se trata de colocar, como creen, simplemente un ánfora y un voto, eso no es así. Detrás de un proceso electoral hay mucho tiempo que se requiere para cumplir con las etapas de un proceso y un referéndum no es cualquier cosa.”, señaló.

Finalmente, se pronunció sobre la publicación en redes sociales de la cuenta de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se ve un video a favor del referéndum para la Asamblea Constituyente y afirmó que esta propaganda viola la ley que establece que, una vez convocado un proceso electoral, el Estado y sus diferentes instancias no pueden hacer ninguna tipo de publicidad o propaganda.

“En resumen, el Gobierno viola la ley“, agregó.

