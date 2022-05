Tudela: Seguirán impulsando una asamblea constituyente pero no los vamos a dejar pasar

Este sábado, durante la movilización social en contra de la asamblea constituyente, la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, indicó que continuarán mostrándose en contra de esta iniciativa y señaló que es probable que desde el Parlamento insistan con este proyecto de ley.

“No creo que ellos vayan a quedarse muy tranquilos con esa decisión y van a seguir impulsando la Asamblea Constituyente, pero estamos aquí para decirles que no les vamos a dejar pasar […] En el Perú creemos en la libertad, democracia y creemos que podemos resolver nuestros problemas en libertad y en democracia en función a lo que tenemos en común y no a lo que nos divida”, indicó Tudela a Canal N.

Cabe recordar que este 6 de mayo, con 11 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó este viernes el archivamiento del proyecto de ley del Gobierno para consultar a la población si convoca o no a una Asamblea Constituyente que se encargue de redactar una nueva Constitución.

La presidenta de ese grupo parlamentario, Patricia Juárez (Fuera Popular), presentó ayer un predictamen en ese sentido. El decreto de archivo propuesto señala que el artículo 206 de la Constitución es una cláusula de intangibilidad y, por tanto, representa la única regla democrática que el propio poder constituyente ha fijado para la modificación de su obra.

En consiguiente, refiere que el Parlamento no puede realizar alteraciones a dicho principio, debido a que estaría invadiendo competencias que le están vedadas. En consecuencia, plantea el archivo de plano del proyecto del Ejecutivo.

