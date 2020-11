Trump solo genera tormenta política en la población, afirmó internacionalista Escobar

Atención. Este sábado, el internacionalista Ramiro Escobar, señaló en Exitosa, que las declaraciones de Donald Trump sobre presuntos fraudes, son peligrosas porque vienen causando protestas y enfrentamientos entre la población demócrata y republicana.







En declaraciones para el programa Exitosa Perú, el internacionalista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, explicó que los enfrentamientos se dan porque el actual presidente Trump, genera que la población dude de los comicios electorales y también, otro grupo lo rechace, mediante protestas que se convierten en enfrentamientos con los agentes de la Policía.

“Hay disturbios en las calles, conatos de enfrentamientos entre republicanos y demócratas, y si Trump agita esto aún más, esto se puede agudizar y ser más peligroso, porque un país que no tiene una elección definida, más la tensión por la pandemia y crisis económica, es imprudente lo que viene haciendo”, aseveró.





También puedes leer: Comisión de Inteligencia del Congreso no descarta la posibilidad de citar al Ministro del Interior

Como se recuerda, el último miércoles decenas de personas fueron arrestadas en las calles de Nueva York mientras participaban en manifestaciones en el barrio de Manhattan en las que cientos de ciudadanos mostraron su rechazo hacia las acciones de Donald Trump y pidieron el recuento de todos los votos de las elecciones presidenciales.

Asimismo, manifestantes recorrían las calles aledañas al parque Washington Square Park, en la zona suroeste de la Gran Manzana, al grito de “No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA” y “No Justice, No Peace. Fucking Racist Police”, cuando los agentes, montados sobre bicicletas, arrestaron a varios de ellos por estar ocupando la calzada.

Por otro lado, Escobar comentó que no habría posibilidad de que Donald Trump pueda ganar en los tribunales, ya que hasta el momento no presentan pruebas contundentes de un posible fraude electoral.

“Trump sigue pretendiendo ganar en los tribunales, pero eso es casi imposible hoy. Porque él tendría que presentar demandas, pero las autoridades de cada Estado tendrían que admitir esos reclamos y encontrar las pruebas. Hay todo un proceso judicial que no precisamente va funcionar porque él lo quiera. Él sigue esperanzado en la Corte Suprema donde hay mayoría conservadora, pero hasta que eso pase, hay todo un camino por recorrer y mecanismos que deben ponerse en marcha. El tiempo es corto y hasta ahora no hay una evidencia clara de que esto tenga alguna posibilidad”, manifestó.

También puedes leer: Ministro Benavides: escolares no aprobarán el año de forma automática

MÁS EN EXITOSA: