Trump no cree en cifras de OMS sobre muertos por coronavirus

Donald Trump lanzó este miércoles en una entrevista telefónica al canal estadounidense Fox varios comentarios minimizando la amenaza del coronavirus y acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de publicar datos inexactos sobre la epidemia.

Sus palabras se producen luego de que la OMS anunciara el pasado martes que a escala global la mortalidad del coronavirus es del 3.4%. Durante la llamada, el entrevistador Sean Hannity preguntó al presidente estadounidense sobre esta cifra:

“Bueno, creo que el 3.4% es realmente un número falso. Ahora, esto es solo mi presentimiento, pero basado en muchas conversaciones con mucha gente que hace esto. Porque mucha gente tendrá [el coronavirus] y es muy leve”, contestó el mandatario.

Trump agregó que considera que los datos de la OMS son “muy altos” y estimó que los índices son en realidad mucho más bajos. “Creo que el número, personalmente, diría que el número es muy inferior al 1%. No es tan grave”, expresó.

El brote de coronavirus está presente en más de 80 naciones de todo el mundo. El país más afectado es China, donde hasta este martes han muerto 2,981 personas por el COVID-19 y hay más de 80,200 contagios. Entre los países más afectados por el azote de esta enfermedad están Irán, Italia y Corea del Sur.

No se ha tocado la cara

Trump, se quejó asimismo este miércoles de no haberse tocado la cara “en semanas” como medida de protección contra el nuevo coronavirus, que ya ha dejado al menos 11 muertos y más de 150 infectados en el país.

El mandatario realizó estos comentarios durante una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de aerolíneas y miembros de la Administración para abordar las medidas sanitarias tomadas para tratar de detener la propagación del coronavirus.

Durante esa reunión, Deborah Birx, coordinadora de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, recordó la importancia de lavarse las manos y no tocarse la cara, entre otras medidas de prevención. El presidente –que se reconoce a sí mismo como un germófobo (que aborrece los gérmenes, obstinado con la limpieza)– bromeó: “¡No me he tocado el rostro en semanas, en semanas! ¡Lo echo de menos!”