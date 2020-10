Trump anunció que abandonará hospital: “Me siento bien, no le tengan miedo al COVID-19”

Siempre polémico. Este lunes, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció mediante sus redes sociales que abandonará el Centro Médico Walter Reed, luego de que fuera internado el último viernes, tras confirmarse que él, junto a esposa Melania Trump, dieron positivo a COVID-19.



En medio de los rumores sobre su estado de salud, el mandatario estadounidense indicó que esta tarde abandonará las instalaciones médicas del mencionado centro hospitalario e hizo un llamado a sus seguidores para que no le teman a la enfermedad. Incluso, Trump recalcó que se siente mejor que hace 20 años.

“Dejaré el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. ¡Me siento muy bien! Que no los asuste la COVID-19. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunas drogas y conocimientos realmente grandes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”, indicó Donald Trump, mediante su cuenta de Twitter.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020