Trujillo: Encuentran anciano muerto cerca de centro comercial

A un día del hallazgo del cuerpo sin vida de un extranjero en un parque infantil de Piura, otro varón, esta vez un adulto mayor peruano, fue encontrado muerto a pocos metros del centro comercial Real Plaza de Trujillo, en la Libertad. Investigan si falleció por coronavirus.

Las primeras informaciones señalan que el sujeto, que tendría de 60 a 70 años, estaba tendido en el suelo en las inmediaciones de la Mz. D. Incluso portaba una mascarilla que cubría parte de su rostro, polo oscuro, un gorro y pantalón jean desteñido. Al cierre de esta edición, su identidad aún es desconocida.

Alertados del hecho, agentes de la comisaría de Buenos Aires llegaron al lugar y acordonaron la calle hasta la llegada del personal de salud. Y es que ante el avance del COVID-19 en la región—van 2,561 casos positivos y 92 fallecidos —, los agentes evitaron acercarse por el temor a ser contagiados.

En un principio se dijo que el cadáver fue hallado al mediodía, sin embargo, algunos vecinos señalaron que estaba allí desde las 10 a.m., pero no le tomaron atención porque creyeron que era algún ebrio. Al ver que no respondía, tiempo después, dieron aviso a las fuerzas del orden.

Personal sanitario arribó en esa tarde a las inmediaciones para el recojo de muestras y el posterior levantamiento del cadáver. Trascendió que, en cumplimiento al protocolo establecido por el Ministerio de Salud (Minsa), el cuerpo sería cremado por sospecha de tener el virus.

Reportan 56 casos

En conferencia de prensa, el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén, comunicó ayer que los casos de coronavirus en la región se elevaron a 56. Es la sexta región con más casos en el país. El balance corresponde al análisis de 565 muestras evaluadas hasta el pasado domingo 5 de abril.

“De ese total de pacientes, 29 están aislados en su domicilio, tres están hospitalizados y cinco se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos (cuatro en el hospital regional y uno en el hospital de EsSalud). Además, hay 14 pacientes positivos que han sido dados de alta”, manifestó la autoridad.