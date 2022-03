Trujillo: cierran camal clandestino donde se sacrificaban caballos y burros

Un verdadero infierno era lo que vivían unas 40 familias del sector Nuevo Porvenir, en Trujillo (La Libertad), debido a los olores nauseabundos que provenían de un camal clandestino instalado en la zona.

Cansados de esta problemática, los moradores expusieron su caso a través de ‘Exitosa Trujillo’ para que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Al lugar, donde se sacrificaban burros y caballos para luego vender su carne en los mercados de la ciudad, llegó el personal de Fiscalización y serenazgo distrital.

Sin embargo, nada pudieron hacer porque no contaban con una orden judicial para ingresar y clausurar el establecimiento clandestino. Ante la impotencia de los vecinos, la filial de Exitosa se comunicó directamente con el jefe de la III Macro Región Policial, Max García Esquivel.

El alto mando policial, al enterarse de la denuncia, envió agentes al lugar para que ingresaran al camal clandestino.

Tras ingresar al establecimiento, las fuerzas del orden encontraron al interior restos de caballos, sogas, cuchillos, además de siete equinos y un burro que aún no eran sacrificados.

Si bien se clausuró el camal clandestino, no todo es paz para los vecinos de la zona. Una de ellos, Judith, denuncia que tras el cierre del establecimiento es víctima de amenazas de muerte. Teme por la vida de sus hijos, que están próximos a regresar al colegio, y pide ayuda a las autoridades.

“Me escriben que ‘ya me jodí’, me toman fotos y me siguen. Temo por la vida de mis hijos”, dice la mujer al acusar directamente a los dueños del camal de estar detrás de los amedrentamientos.

