Desde las 7 de la mañana, un grupo numeroso de conductores de la Empresa de Transporte Esperanza Express, bloquearon la salida al norte de la provincia de Trujillo en la zona conocida como El Reposo del Centro Poblado El Milagro. Cabe mencionar que, en dicho piquete, se respetaba y daba pase a las unidades con urgencia de trasladarse como por ejemplo las ambulancias.

Asimismo, un aproximado de 20 vehículos de carga pesada se habían quedado varados en los dos piquetes que se establecieron en el Centro Poblado El Milagro, los dueños de vehículos que intentaban transitar de manera particular quisieron doblegar la protesta de los transportistas, pero no lo lograron, y tuvieron que esperar que el contingente de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional, libere la vía. Previo diálogo, los efectivos del orden, pudieron contrarrestar ambos bloqueos en El Milagro, sin embargo, no eran los únicos.

A unos 20 minutos se encuentra el distrito de La Esperanza, otra de las zonas que había radicalizado su medida de protesta, bloqueando el acceso vehicular a la altura del paradero Miranda, conductores de mototaxis se enfrascaran en un enfrentamiento verbal con la Policía por varios minutos, y bloquearon ese cruce quemando llantas y amedrentando a todo el que intentaba cruzar el piquete.

