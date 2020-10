Trujillo: bebé padece de terrible enfermedad y su padre solicita ayuda

Exitosa, la voz de los que tienen voz, conoció el dramático caso de un padre, quien desde Trujillo, aprovechó nuestras cámaras para realizar un pedido por su pequeño hijo. El pequeño actualmente padece de una terrible enfermedad. La familia del menor de edad no cuenta con los medios necesarios para resolver esta situación







De acuerdo a la información que el mismo padre le brindó a nuestros corresponsales en Trujillo, su pequeño menor está internado en EsSalud de esta ciudad desde el 14 de junio (más de cuatro meses) y los médicos que lo tratan han pedido trasladarlo a Lima, no obstante, el traslado aún no se ha hecho y lo que es peor, el padre no ha obtenido respuesta.

“Hace 20 días que los médicos lo están refiriendo al hospital Guillermo Almenara en Lima. A una cama UCI de pediatría. Hasta la fecha no he recibido respuesta favorable del hospital Almenara”, manifestó el padre del niño a las cámaras de Exitosa.





Puedes leer: Trujillo: Brigada canina detecta plantaciones de marihuana en parques de la región

Luego de ello, el hombre le hizo un pedido a la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, para que lo ayude a resolver el problema y pueda brindar la ayuda médica necesaria para asistir a su menor hijo.

“Señora Molinelli, por favor, quería comentarle que la unidad de pediatría del hospital Guillermo Almenara está totalmente colapsada. Es por eso que hace 20 días a mi hijo no lo pueden recibir porque no hay camas. Me imagino cuantos niños estarán en la misma situación a nivel nacional que no pueden ir a Lima, porque todo está colapsado”, manifestó el padre de familia.

MÁS EN EXITOSA