Trujillo: adolescente deportista lleva doce días desaparecida y sus padres suplican ayuda para encontrarla

Trujillo. Fanny Oliva (16) ha desaparecido, su ausencia causa dolor y desesperación a sus padres, quienes sufren – minuto a minuto – esperando noticias de la hija que desapareció hace doce días.







También te puede interesar: Trujillo: Huaca de La Luna recibirá turistas desde el 4 de noviembre

La mamá de Fanny no para de llorar, lo mismo pasa con su padre que suplica ayuda. Ambos, con dolor, recuerdan a la “princesa de la casa”, una joven deportista que ha ganado innumerables medallas por su afición al Atletismo y que soñaba con representar al país en algún Juego Olímpico.





Sin embargo, no son los únicos que esperan su regreso, pues la adolescente es muy querida por sus profesores y amigos del colegio ‘Fe y Alegría’, quienes esperan con ansia su regreso y reconocen el brillante futuro que le espera.

Desaparición

En las imágenes de una cámara de seguridad, se aprecia como Fanny sale de su domicilio a las 4:48 horas el martes 13 de octubre, mira a ambos costados, cruza la pista y camina con dirección hacia la avenida Cahuide, y desaparece. Desde aquel entonces no se sabe nada de la joven deportista.

Los padres de esta joven creen que ella fue víctima de un secuestro al paso, por eso acudieron al Departamento de Investigación Criminal (Depincri), en el distrito de ‘La Esperanza’, para realizar la denuncia de desaparición. No obstante hasta el momento, no hay noticias de Fanny.

Búsqueda

Fanny lleva más de doce días desaparecida y es como si la hubiese tragado la tierra tras salir de su casa, ubicada urbanización Manuel Arévalo III Etapa, ese fatídico 13 de octubre. Mientras que su desconsolada madre se pregunta sobre su paradero o si es que seguirá con vida.

También te puede interesar: Juguetes debieron ser repartidos en la Navidad del 2019 pero recién llegaron en julio de este año

“Salgo todos los días a buscarla, desde las 6 de la mañana, ya no puedo dormir por la preocupación. No es igual sin ella, lo único que le pedimos a quienes la tengan es que la devuelvan”, expresó acongojada la madre de familia.

La encargada del Centro de Emergencia Mujer, Luisa Centurión, ya fue notificada sobre el caso, a través de Radio Exitosa, y ha indicado que están en coordinaciones con la Policía para dar con el paradero de Fanny.

Don Julio Oliva, padre de la menor, le suplica a Fanny que regrese, expresa que la seguirán apoyando en lo que más le gusta y le pide a quien la tenga en cautiverio que la deja ir. Fanny tiene una familia que la espera con ansias para poder abrazarla y tener a su familia completa.

“Hay veces que he salido [a buscarla] a la calle como un pordiosero, con un pantalón roto. Me estoy volviendo loco, por favor regresa hija. Mira cuánto estoy sufriendo […] Si alguna persona la está reteniendo, no le quiten su don como deportista por favor, déjenla ir”, exclamó ante los micrófonos de Exitosa Trujillo.

Fanny tiene una familia que la espera con ansias para poder abrazarla y tener a su familia completa.

Contacto

La familia Oliva les piden a las personas que hayan visto a la menor comunicarse al siguiente número: 970 419 844. Toda información será útil para ellos para volver con la pequeña Fanny.

Otras noticias en Exitosa: