Trujillanos caminaron para llegar a sus destinos durante paro

Ante la falta de transporte urbano por paro de Transportistas decenas de ciudadanos tuvieron que caminar largos tramos para poder llegar hasta sus destinos, muchos de ellos recorrieron alrededor de dos horas.

Según indicaron los ciudadanos era que muchos de los transportistas se estaban aprovechando de la situación, cobrando el doble de su precio normal, es por ello que optaron por caminar hasta llegar a sus viviendas.

Vengo caminando desde Tacora señorita, no es justo que algunos transportistas se quieren aprovechar, el día de ayer un taxi me cobró siete soles desde Tacora (centro de Trujillo) hasta el puente la Cruz del Distrito de La Esperanza, ahora me piden 15 a 20 soles eso es un abuso, por eso mejor me voy caminando” relató un ciudadano.

Cabe recalcar que si bien los transportistas de diferentes gremios se congregaron a partir de las ocho de la mañana no se registró el tránsito de empresas de transporte urbano.

