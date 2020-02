Tratado de Libre de Comercio con Australia entra en vigencia desde hoy

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó sobre la entrada en vigencia del Tratado de Libre de Comercio (TLC) con Australia, el cual se hará efectivo a partir de hoy, y permitirá que casi el 100% de los productos agropecuarios que Perú exporta a ese país ingresen sin pagar aranceles, lo cual contribuirá a cumplir con la meta de US$ 8,000 millones en ventas de alimentos al exterior al final del 2020.

El ministro del sector, Jorge Montenegro, señaló que la meta del sector es llegar el presente año a los US$ 8,000 millones en exportaciones de alimentos al mundo, como paso previo para alcanzar los US$ 10 mil millones estimados para el año del bicentenario 2021.

En cuanto al tratamiento arancelario, se informó que en el marco de este acuerdo, el 96% de nuestros productos de exportación ingresarían al gigante oceánico libre del pago de aranceles, que en el caso de los productos agropecuarios es de casi el 100%. Mientras por el 93.3% de los productos australianos ingresarán al Perú bajo las mismas condiciones.

También se destaca que el acuerdo comercial permitirá aprovechar nuevas oportunidades comerciales y garantizar que los procedimientos sanitarios y fitosanitarios sean transparentes y eficientes; a la vez que se favorecerá el movimiento de técnicos y profesionales peruanos a Australia.

Incorporar al pequeño productor

A diferencia de otros acuerdos comerciales, el TLC suscrito con Australia busca la incorporación creciente del pequeño productor en la promoción del intercambio comercial bilateral, muestra de ello es que por primera vez se incluye un capítulo sobre Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), Competitividad y Facilitación de Negocios, lográndose de esta manera un acuerdo de amplio alcance que contribuye al desarrollo del país.

El Minagri destacó que los principales productos agrícolas de exportación que ingresarán libres de arancel a Australia son café, quinua, espárragos en conserva, maderas molduradas, cacao en grano, cacao en polvo, manteca de cacao, chocolate en barras, harina de maca, carmín de cochinilla, ajos frescos y mango congelado. Con proyección al acceso de paltas, aceitunas y nueces de Marañón, entre otros que representaría una gran oportunidad para los pequeños y medianos productores peruanos”, dijo el jefe del sector.

Intercambio comercial

Por su parte, Elvis García, Director General de Políticas Agrarias del Minagri, subrayó que en la actualidad, el intercambio comercial de productos agropecuarios entre Perú y Australia es bastante modesto. Las importaciones australianas hacia Perú en el mejor de los años no superan los 8,2 millones de dólares, mientras los despachos nacionales un valor promedio de US$ 30 millones. El año pasado los envíos peruanos fueron por US$ 91.6 millones, cifra inferior en 56.6%, en comparación con el año 2018, que sumaron US$ 211.4 millones, situación que se estima mejorará sustancialmente tras la vigencia del TLC

De acuerdo a estimaciones del sector Agricultura, las agroexportaciones a ese país con la implementación del TLC se incrementarían en un 10% en un plazo de cinco años, lo cual representaría un aumento muy sustancial que redundaría en la mejora de la actividad agraria. “Para lo cual se debe efectuar un trabajo muy serio de desarrollo de mercados y productos”, sostuvo.

El acuerdo de libre comercio también contempla que Australia no permitirá la venta de Pisco Perú a menos que haya sido elaborado en Perú, de conformidad con las leyes y regulaciones de nuestro país, relativas a su elaboración, y normas aplicables para su consumo, venta y exportación.

Datos:

· El Tratado de Libre Comercio Perú – Australia fue suscrito el 12 de febrero de 2018 en la ciudad de Canberra, Australia.

· Aparte del TLC bilateral (PAFTA, por su sigla en inglés), Perú y Australia también son parte del nuevo Acuerdo de Asociación de la Cuenca del Pacífico, antes conocido como TPP11.

· Perú se convierte en el segundo país de Sudamérica en firmar un TLC con Australia, después de Chile. Asimismo, Australia ha manifestado su interés en integrar la Alianza del Pacífico, acuerdo que agrupa a Chile, Colombia, México y el Perú.

· Australia tiene una de las quince economías más importantes del mundo, destacando por tener casi 30 años sin recesión económica. Su demanda de consumo asciende a 25.2 millones de habitantes y su PBI per cápita es de más de US$ 50,000.