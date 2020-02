Tras triunfo de los usuarios, Gabriel Bustamante pide estar atentos con Movistar

“A Movistar no le entran balas”, asegura el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (ACUSE), Gabriel Bustamante, quien reveló que – tras comunicarse con Movistar anoche – confirmó que la empresa española cobrará en el próximo recibo el incremento de tarifas, pese a que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) instó a que se suspenda dicho incremento aplicado en perjuicio de un millón 700 mil usuarios.

“He llamado anoche a Movistar y les he preguntado que si yo no pago el 22 de febrero, que ya Osiptel lo declaró arbitrario y que no se pague y ya Movistar lo aceptó, me dijeron que tengo que pagar el 22 de febrero el recibo, sino el trío se me suspende. A pesar de que Osiptel, que es la autoridad en telecomunicaciones, le ha dicho a Movistar que lo ha cobrado es arbitrario y coactivo, ellos no, lo tengo grabado, cualquier persona puede llamar al 104 y le van a contestar lo mismo”, explicó en diálogo con Pedro Paredes, en ‘Hablemos Claro’, en Exitosa.

Recordemos que, luego de una fuerte presión de miles de usuarios en las redes sociales y las denuncias de Exitosa, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ordenó a la empresa española Telefónica del Perú dejar sin efecto el incremento de sus tarifas que venía afectado la economía de miles de hogares, por lo que la empresa de telecomunicaciones tendrá que devolver más de 22 millones de soles a un millón 700 mil usuarios a nivel nacional tras ya haberles aplicado un primer cobro.

En esta línea, Gabriel Bustamante señaló que Movistar parece no estar acostumbrado a actuar con impunidad en nuestro país, ya que ellos amenazan con suspender su servicio si el usuario no paga su recibo con el incremento abusivo el próximo mes, pero ellos no ven afectado su labor empresarial en nuestro país por la millonaria deuda que tienen con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT): “esto es un abuso, a pesar de los reclamos de Exitosa, a Movistar no le entran balas, a nosotros sí nos cortan el servicio, pero a ellos que deben miles de millones en la Sunat siguen trabajando normalmente”.