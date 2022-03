Transportistas de carga pesada iniciaron un paro indefinido a nivel nacional

Transportistas de carga pesada de diversas regiones vienen acatando un paro indefinido desde hoy lunes 28 de marzo debido al alza del combustible. Los trabajadores del rubro señalan que, ante el incremento de los precios, ya no es rentable dedicarse al transporte de carga y podrían aumentar el costo del flete.

“Todos sufrimos el incremento de los combustibles. No solo los camioneros, sino la población en general, esto hace que muchas cosas se estén encareciendo. Como transportistas de carga pesada, no hemos subido el precio del flete. Así que, si encuentran los productos en los mercados, eso no es por los transportistas”, declaró Héctor Velásquez, presidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores, para Exitosa.

Por su parte, el gremio de transportistas de Puno reafirmó su apoyo al paro nacional e inició este lunes un bloqueo de la vía Juliaca-Arequipa. De acuerdo con los trabajadores del rubro, más transportistas se podrían unir a los reclamos en las próximas horas.

“La suba del precio del combustible, en estos últimos meses, ha sido excesivo. Es un atropello del gobierno central, que nos está haciendo a todos los transportistas de carga pesada. También tenemos un reclamo sobre el transporte internacional. Los transportistas de Bolivia entran al Perú como si fuera su casa, usan nuestras carreteras no pagan impuestos, hay una competencia desleal”, dijo el presidente de la Asociación de Camiones del Sur, Edgar Tito.

Paralización nacional

De acuerdo con un reporte de Exitosa, los transportistas se concentrarán esta mañana en el óvalo volvo de Arequipa para luego realizar una marcha rodante hasta el kilómetro 48 Panamericana Sur, en donde se apostarán.

En tanto, otro grupo de trabajadores viene acatando el paro en la zona que une a las regiones de Puno y Arequipa. Hasta el momento, se conoce que miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta la vía Juliaca-Arequipa para atender el bloqueo en la zona.

La situación es similar en la ciudad de Huancayo (Junín), en donde se cerraron de manera temporal las vías de Angaraes y Ferrocarril tras una quema de llantas. Asimismo, se prevé un posible cierre en el distrito de Apata.

Por otro lado, en Huaral (Lima) inició el paro en el kilómetro 72 de la Panamericana Norte. El tránsito vehicular se encuentra paralizado desde la variante de Pasamayo hacia el norte del país, según precisó un corresponsal de este medio.

