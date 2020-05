Transportistas analizan paralizar actividades: “ingresos se han reducido en un 95%”

Un grave problema. Héctor Vargas Egas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima, descartó que se venga analizando una huelga o paro debido a la reducción de los ingresos en el sector del transporte público, aclara que el aforo actual de los buses – debido al distanciamiento social requerido por la emergencia sanitaria – no del 50% como señalan las autoridades, sino que este sería realmente del 20 o 25%, ya que no se toma en cuenta a los pasajeros que antes viajaban parados, lo que era algo habitual antes de la pandemia del covid-19.

“Nuestros ingresos se han reducido en un 95%, la tarifa como consecuencia debería subir en 300%. Hoy el aforo que se está utilizando es de 20 a 25%. Las camionetas rurales que antes transportaban 15 pasajeros ahora transportan 6, las cúster que trabajaban con un promedio de 28 asientos hoy trabajan con 11, los vehículos que trabajaban con 45 sentados hoy trabajan con 20; pero si a eso se adicionaba a los pasajeros parados hay una reducción considerable. Si un bus antes llevaba 80 personas, hoy llevan 20. Han caído los ingresos”, dijo en diálogo con Exitosa.

En esta línea, Héctor Vargas Egas descartó que se venga coordinando una paralización a modo de protesta, como algunas autoridades han informado, sino que se viene desarrollando una paralización progresiva de las actividades debido a que a los transportistas no les sale rentable salir a trabajar, asegura que esto se empezará a evidenciar con mayor intensidad en los próximos días: “estamos considerando que el 50% de la flota de vehículos ya no está saliendo, no por un paro sino porque están paralizando operaciones por la disminución en los ingresos. Nosotros representamos a seis gremios de transporte, no uno”.

Por otro lado, el representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima hizo un llamado a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a que presenten una propuesta o alternativa, ya que la reducción de ingresos es algo concreto, como la paralización progresiva de actividades del sector transporte: “la ATU no nos han manifestado su propuesta, nos han mostrado su voluntad, pero no han hablado de la forma. Ese es el motivo por el que nosotros hemos manifestado que no podemos seguir brindado el servicio, ya muchas empresas han dejado de operar, más allá de que la ATU diga que salgan, este viernes más empresas dejarán de operar”.