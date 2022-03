Transportistas acatan paro por segundo día consecutivo a nivel nacional

Jorge Rosas, dirigente del Gremio de Transportistas y Conductores del Perú (GTC), confirmó que el paro indefinido, que inició ayer lunes 28 de marzo, continuará hoy en varias carreteras del país.

“La paralización es indefinida. Hasta que el Gobierno no cumpla los 7 petitorios que estamos pidiendo, no vamos a levantar el paro. Esto ya se ha acordado en todas las bases. Si no cumplen con los 7 puntos, no vamos a levantar”, dijo en entrevista para Exitosa.

Cabe precisar que los transportistas de diversas regiones vienen acatando esta medida debido al alza del combustible. Los trabajadores del rubro señalan que, ante el incremento de los precios, ya no es rentable dedicarse al transporte de carga y podrían aumentar el costo del flete.

“Estamos pidiendo que se elimine el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), al menos para las Mypes. No se puede, el incremento del combustible representa el 45 % de gastos operativos, es demasiado”, sostuvo.

Por otro lado, el gremio solicita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ser incluidos en una mesa de diálogo para tratar varios puntos, entre ellos la revisión de los contratos de las carreteras y peajes.

“Hemos quedado que se haga una mesa de dialogo en Arequipa para que sea descentralizada. Esto depende del Gobierno, no de nosotros”, agregó.

Víctimas

Cabe precisar que en la protesta ya se reportó una primera víctima mortal. Se trata de la joven comunera Candy Magaly Hinostroza de la Cruz (31), quien perdió la vida luego de ser atropellada por una camioneta a la altura del cruce del puente Las Balsas, en la provincia de Concepción (Junín).

Según testigos, la mujer, que formaba parte de un piquete de manifestantes que se concentró en la Carretera Central, terminó arrollada debido a que el conductor del vehículo, identificado como Hans Roberto Jon Ore (31), avanzó pese a que fue impedido de cruzar tras indicársele que el tránsito estaba restringido.

