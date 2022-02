Transparencia sobre Valer: “Revela un manejo lamentable de un caso de violencia contra la mujer”

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, se pronunció sobre la designación de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros y lamentó que la denuncia por violencia familiar que recae sobre él “sea manejada de forma lamentable”.





En diálogo con el programa Exitosa te escucha, Lanegra precisó que la conferencia de prensa que realizó el jefe del Gabinete Ministerial para aclarar la denuncia realizada por su hija y su esposa fallecida fue innecesaria.





“Son denuncias firmes y hechas ante autoridades, con decisión del Poder Judicial […] La manera en la cual [Héctor Valer] ha reaccionado a esto, en particular la conferencia de prensa realizada hoy, revela un manejo absolutamente lamentable de una situación tan delicada como lo es un caso de violencia contra la mujer”, declaró.

Por otro lado, el titular de la Asociación Civil Transparencia rechazó las declaraciones de Héctor Valer sobre una posible negativa del voto de confianza a su Consejo de Ministros. Como se sabe, el congresista de Perú Democrático había asegurado que si se daba ese escenario el presidente Pedro Castillo cerraría el Parlamento.

“Lamentamos las declaraciones del premier. El tema de la disolución del Congreso no puede ser manejado con tanta irresponsabilidad. Así como hemos criticado a aquellos que quieren usar de manera arbitraria la figura de la incapacidad moral permanente, también tenemos que criticar duramente a aquellos que quieran hacer lo mismo con la disolución [del Parlamento]”, señaló.

Finalmente, Iván Lanegra pidió al jefe de Estado que enmiende sus errores, ya que él es el único responsable de la crisis política del Ejecutivo. En ese sentido, lo invitó a evaluar la continuidad de varios de los integrantes del Gabinete.

“A estas alturas, no hay dudas que el responsable de la crisis que tenemos es el presidente. Si al inicio el Gobierno no podía entender que no había condiciones para explicar cierta precariedad [en el manejo del Ejecutivo], ahora ya no, ya no es posible a siete meses de iniciada esta gestión”, puntualizó.

