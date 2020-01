Tragedia VES: Conductor del camión cisterna dio su versión de los hechos

El conductor del camión cisterna que explotó en Villa El Salvador, identificado como Luis Guzmán Palomino de 72 años, indicó que el origen del accidente fue porque la tapa del vehículo chocó contra ‘el muro de la pista’, lo que ocasionó que empezara a salir el gas.

El hombre que causó el accidente narró lo siguiente: “Pasé la llanta delantera, luego la parte trasera de la cisterna chocó. Ahí revienta la tapa del tanque por donde comienza a salir todo el GLP (gas licuado del petróleo)”.

Además, señaló Luis Guzmán que trató de llamar a los bomberos, sin embargo, no tenía su teléfono ya que lo había dejado en el vehículo.

“Me rodeé de gas. Ya no podía ni ver. El gas quemaba. Abajo la candela ya venía ya. Me empecé a arrojar más para allá. Ya me sentía mal hasta que llegaron los bomberos. Ahí recién tomé una mototaxi”, contó en su defensa. Asimismo, aseguró que la cisterna contaba con las medidas de seguridad.

Cabe recordar, que cuando se difundieron las imágenes del accidente, se creyó que el conductor habría sido una de las víctimas mortales, hasta que la versión se descartó cuando Palomino Guzmán se entregó a las autoridades.