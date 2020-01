Tragedia en V.E.S.: Vicente Zeballos llegó a inspeccionar zona de siniestro

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, llegó esta mañana a la zona donde ocurrió el incendio tras la explosión de un camión cisterna que transportaba gas, en el distrito de Villa El Salvador.

El premier Zeballos se encuentra acompañado por los ministros del Interior, Carlos Morán; de Defensa, Walter Martos; de Vivienda, Rodolfo Yáñez; de Salud, Elizabeth Hinostroza; y de Economía, María Antonieta Alva.

Vicente Zeballos escuchó el reporte del jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez, y planifican acciones de apoyo a población damnificada y afectada.

“Hay una orden de prioridades, yo no me voy a abocar en estos momentos a atender la pista, a mí me interesa atender a las personas, esa es nuestra prioridad. Hay familias damnificadas que lo han perdido todo, estamos viendo en qué condiciones como gobierno estamos atendiendo”, manifestó Zeballos en declaraciones a la prensa.

Al respecto, indicó que se tiene “profundizarse la investigación” para establecer responsabilidades sobre lo ocurrido, pero enfatizó que en estos momentos “nuestra prioridad es atender a los heridos y damnificados”.

Cabe indicar que a siete ascendieron las víctimas mortales de este trágico incendio en Villa El Salvador. El accidente se habría producido luego de que el camión cisterna presentara una fuga de gas tras pasar por un desnivel en la pista, en el cruce de las avenidas Edilberto Ramos y Villa del Mar.