Tragedia en VES: Declaran infundado el pedido de prisión preventiva para el conductor de cisterna

Este lunes, el Juez del Segundo Juzgado Especializado de Turno de San Juan de Miraflores declaró como infundado el pedido de 9 meses de prisión preventiva que se solicitó contra Luis Guzmán Palomino (72), conductor del camión cisterna que explotó en Villa El Salvador el último 23 de enero.

#LoÚltimo. Juez del Segundo Juzgado Especializado de Turno de San Juan de Miraflores, declaró #infundado el pedido de prisión preventiva contra Luis Guzman Palomino (74) conductor del camión cisterna que explotó en Villa el Salvador. pic.twitter.com/qx4GiGyyLo — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 27, 2020

“El juez Ayala Núñez estableció que no se dan los presupuestos para la prisión preventiva. En cuanto a los elementos de convicción, no existe grave. Además, existen documentos que se han presentado en los que no se establecido participación o responsabilidad, por parte del chofer”, dijo Walter Chinchay, abogado del conductor, para las cámaras de Canal N.

Además, el letrado agregó que la empresa Transgas y los vehículos le pertenecen al hijo del chofer de la cisterna y subrayó que el conductor solo hacía cachuelos temporalmente. “Su función era, temprano, sacar lo vehículos, abastecerlos de combustible, petróleo, luego regresarlos para que el chofer de turno se encargue de la distribución de gas”, manifestó Chinchay.