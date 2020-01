Tragedia en VES: Conoce los requisitos para donar sangre

Terrible. Tras la explosión del camión cisterna con gas en Villa El Salvador, Ricardo Sopfi, el director del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), instó a la población a donar sangre para los heridos del incendio.

Los hospitales que están recibiendo a los donantes voluntarios de sangre y plaquetas son: El Instituto Nacional del Niño-San Borja, Hospital del Niño- Breña, Hospital de Emergencia- Villa El Salvador, Hospital Almenara- La Victoria.

A continuación, te vamos a recordar los requisitos para que puedas ayudar a las víctimas del fatal accidente: DNI original y vigente, tener de 181 a 65 años, pesar más de 50 kilos, no piercings ni tatuajes en el último año, no consumir drogas y no estar gestando.

Cabe recalcar que el donante deberá ingerir un desayuno ligero sin grasas (jugos o tostadas) y deberá tomar líquido antes de la extracción de sangre. No olvides que para el caso del varón, puede donar cada 3 meses y la mujer, 4 meses.