Tragedia en VES: Al menos 80 policías donaron sangre

Por una buena causa. 80 efectivos policiales se acercaron al Instituto Nacional de Salud del Niño tras fatal accidente en Villa El Salvador que dejó alrededor de 50 heridos. Entre las víctimas, se encuentran menores de edad.

Según las últimas informaciones, al menos 7 menores de edad se encuentran luchando por su vida en ese hospital. El grupo de la División de Servicios Especiales, perteneciente a la Región Policial Lima, atendió el llamado ciudadano.

“Estamos preocupados, conmovidos, consternados, ¿cómo no acudir a este llamado? Entre personal femenino y masculino nos darán las facilidades para hacer esta donación”, dijo el comandante Juan Villena.

Cabe recordar que las donaciones de sangre se reciben en estos cuatro centros hospitalarios: El Instituto Nacional del Niño-San Borja, Hospital del Niño- Breña, Hospital de Emergencia- Villa El Salvador, Hospital Almenara- La Victoria.

No olvides los principales requisitos que debes cumplir para que puedas donar y ayudar las víctimas del incendio: DNI original y vigente, tener de 181 a 65 años, pesar más de 50 kilos, no piercings ni tatuajes en el último año, no consumir drogas y no estar gestando.