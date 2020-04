“Traer a Mario Salas a Alianza Lima fue la mejor decisión”, aseguró Zevallos

En una entrevista con RedGol de Chile, el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos dejó en claro ayer que en La Victoria están muy

ilusionados con lo que el DT chileno Marios Salas pueda lograr en el club, eso debido al excelente trabajo que hizo en Sporting Cristal en 2018.

“Tengo las mejores referencias de Mario Salas, de su trabajo y profesionalismo y no dudo que ha sido una muy buena decisión. Cuando Víctor

Hugo Marulanda, nuestro director deportivo, expuso frente al Fondo Blanquiazul, luego de hablar con Mario y el preparador físico Alegría,

la aprobación fue unánime para que llegue a Alianza.

Con sinceridad estamos contentos, entusiasmados y con mucha ilusión de lo que puede hacer Salas en Alianza Lima”, dijo el directivo. “Siempre me cuesta pensar en técnicos que no conozcan el medio y acá no es sencillo.

Jugar en un torneo contra ocho equipos de altura no es algo fácil y Mario demostró en Cristal mucha capacidad y una metodología de trabajo

que le dio los resultados”, señaló.

Sobre sus malos resultados en Colo Colo, dijo: “Estas cosas del fútbol se dan así y no nos preocupa eso.

El fútbol es así, lo importante es su metodología, trabajo y capacidad y todo eso nunca lo pusimos en duda”, comentó.