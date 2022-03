Torres sobre mensaje de Castillo: “No he dicho que está descartada” la propuesta de adelantar elecciones

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, evitó precisar si en el discurso del presidente Pedro Castillo ante el Pleno del Congreso, agendado para este martes 15 de marzo, se planteará la propuesta de adelanto de elecciones. No obstante, remarcó que el mensaje del jefe de Estado se ajustará al “marco constitucional”.

“Yo no he dicho que estaba descartado ni que no estaba descartado. No he dicho eso [¿Puede estar esa propuesta?] Yo lo que he dicho es a buen entendedor pocas palabras. ¿Eso va a ser una sorpresa? No sé”, declaró el primer ministro ante la prensa.

Seguidamente, insistió en que habrá “sorpresas” en la presentación del mandatario ante la representación nacional, pero evitó dar más detalles. “Si le adelanto, ya no es sorpresa. Yo he dicho sorpresa. Yo estoy hablando seriamente, no estoy hablando en broma. Si he dicho que es sorpresa, habrá sorpresas. Eso ustedes están imaginando (adelanto de elecciones), yo no he dicho nada de eso”, manifestó.

También puedes leer | Abogado de Castillo califica de “mordaza” invocación de María del Carmen Alva por “limitar” mensaje del presidente

“A lo mejor hay coincidencias, no sé, pero lo que se espera es que el presidente dé su mensaje al país, aclare lo que se ha hecho, proponga lo que se tiene que hacer, solicite que haya un acuerdo, consensos, en favor de la política general del país”, agregó el premier.

En otro momento, señaló que el jefe de Estado incluirá puntos referentes a la moción de vacancia en su contra, en respeto a lo que señala la Constitución, y dijo desconocer lo solicitud de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, para que el discurso de Pedro Castillo Terrones se aleje de dicho recurso.

Al ser consultado para que el mandatario o su abogado ejerzan su derecho de defensa este 28 de marzo, indicó: “Es su facultad ir personalmente o que vaya su abogado. Yo le recomiendo al presidente que ejerza su facultad, que lo haga él o lo haga por medio de su abogado”.

Más en Exitosa