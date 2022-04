Torres sobre declaraciones de Karelim López: Puede decir lo que quiera, pero tiene que presentar pruebas

Tras participar en el Consejo de Ministros descentralizado en Ayacucho, el titular de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, se pronunció de manera breve sobre las declaraciones de Karelim López ante la comisión de Fiscalización del Parlamento. Según señaló el premier, la empresaria es libre de pronunciarse, pero si realizaba acusaciones, debería mostrar pruebas.

“Lo que diga la señora, tiene que presentar pruebas. Ella puede decir lo que quiera, pero se acusa al presidente, se acusa a los sobrinos del presidente, pero no presentan ninguna prueba sobre hechos concretos de que ellos hayan cometido algún acto de corrupción. No lo hay”, indicó Torres en diálogo con Canal N.

La aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, ratificó hoy sus declaraciones brindadas al Ministerio Público y volvió a acusar al presidente de la república, Pedro Castillo, de dirigir una organización criminal al interior de Palacio de Gobierno y en distintos ministerios.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la empresaria acotó que los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez; el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; el ex secretario presidencial, Bruno Pacheco; y cinco congresistas de Acción Popular integrarían esta organización criminal.

“Ratifico que el señor presidente maneja esa organización, la ha manejado siempre con su exministro (Francisco Silva) y de la mano de sus sobrinos. Mis declaraciones no han sido porque me han pagado, como dice el presidente. A mí no me han pagado, porque no tengo vínculos con nadie”, respondió López a la pregunta del congresista Héctor Ventura, presidente de la mencionada comisión congresal.

