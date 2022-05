Torres sobre Consejos de Ministros Descentralizados: “Es democracia directa con participación del pueblo”

El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, aclaró que los Consejos de Ministros Descentralizados que se realizan continuamente con el presidente Pedro Castillo en varias regiones del país, no son utilizados con fines políticos, ante los diversos cuestionamientos a este tipo de reuniones.

“Deben decirnos cuál es la norma que prohíbe hacer estos consejos descentralizados, que, además, están regulados en una norma específica. Dicen que nosotros hacemos política, si ahí intervienen todos los partidos políticos. Intervienen alcaldes, gobernadores, representantes de la sociedad civil”, manifestó durante la conferencia de prensa de la PCM de este miércoles.

“Luego dicen que nosotros llevamos a seguidores del Gobierno. En lo absoluto, no hay nada de eso. ¿Cuándo la prensa ha podido presentar los ómnibus en los que se lleve a esa gente, como se acostumbra en muchos casos y lo que llaman una portátil? No hay portátil, no hay nada de eso”, enfatizó.

También puedes leer | Ministro Montoya defiende a Castillo: “El presidente de Francia estuvo dos años sin dar conferencias”

De lo contrario, aseguró que el equipo ministerial prepara un programa específico de acuerdo a la región a la que van a visitar un día antes de realizar la reunión y trabajan sobre ello, lo cual llamó “democracia directa con participación del pueblo”.

En su turno, el titular del Ministerio de Cultura, Alejandro Salas, anunció que se desarrollará una sesión descentralizada en la región Amazonas, tal como lo había señalado el jefe de Estado. Además, señaló que es muy probable que se realice la visita del Ejecutivo a la fortaleza preincaica Kuelap, la cual sufrió daños estructurales el mes pasado.

“Existe la gran posibilidad de que el presidente vaya a visitar Kuélap con todos los ministros”, precisó Salas, durante la conferencia de prensa en la que participaron algunos miembros del Gabinete Ministerial.

Más en Exitosa