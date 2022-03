Premier Torres: Alberto Fujimori tuvo cárcel dorada, debió cumplir su sentencia

En entrevista para Exitosa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, se pronunció luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarar fundado el habeas corpus presentado para que se conceda la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Al respecto, señaló que dicha sentencia va en contra del ordenamiento jurídico y “viola los derechos humanos de todos los peruanos”.

Además, cuestionó que el exmandatario no haya pagado “ni un centavo por la responsabilidad civil que le señaló la Corte Suprema”. Precisemos que Fujimori Fujimori cumplía una condena de 25 años por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.

“Hay varios presos que mueren en prisión, eso no es novedad. Los presos deben cumplir su sentencia y en el caso de Fujimori, él tuvo una cárcel dorada. Debió cumplir su sentencia o pagar la indemnización. Que no nos digan que no tiene dinero. ¿Dónde está el dinero que llevó cuando era presidente? ¿Cuántas veces viajó al extranjero con maletas llenas?”, declaró el primer ministro en conversación con Karina Novoa.

“Esto demuestra que en el Perú tienen derechos fundamentales los más avezados criminales. Todo el Perú sabe que este señor fue condenado por gravísimos delitos contra la vida y la salud. Lamentablemente el TC se convierte en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes”, manifestó.

Ante la decisión del TC, el premier enfatizó que no es la primera vez que se pronuncia en contra de este organismo con el fin de que desaparezca, al asegurar que solo “sirve para violar la ley y alentar el crimen de los mas peligros”. Sin embargo, mencionó que hasta el momento no se ha presentado ningún proyecto de ley al respecto.

“No solo tienen a sus miembros con mandato vencido, sino que no cuenta con todos sus miembros, pero hay tres personajes que han hecho esto para beneficiar a una de las personas más criminales que ha tenido el Perú“, aseveró.

