Torres: “Esos incapaces no pueden seguir insultando, solo porque cuentan con medios de comunicación”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció durante el XI Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Cerro de Pasco y manifestó que los “incapaces” que dejaron “un Perú destruido” no pueden continuar insultando con libertad solo “porque cuentan con algunos medios de comunicación”.

“Salen a criticar la gestión actual, calificando de incapaces a los ministros y eso, por supuesto, lo hemos tolerado hasta este punto. Pero ya, como lo ha mencionado nuestro ministro de Educación, tenemos que poner freno a esto porque esos incapaces, verdaderamente incapaces, que nos dejaron un Perú destruido en materia de Educación, en materia de Salud, en materia de Infraestructura, en materia de corrupción, no pueden seguir insultando libremente, solamente porque cuentan con algunos medios de comunicación“, afirmó el premier.

Sin embargo, luego indicó que lo mejor es que todos entiendan que debe existir el respeto.

“Es mucho mejor que entendamos todos, especialmente los que ocupamos altos cargos, que tiene que existir un mutuo respeto entre todos, que tenemos que trabajar unidos, conjuntamente, para afrontar nuestros problemas”, declaró.

Por otro lado, el primer ministro reveló que se ha dictado un Decreto Supremo que establece el plan multisectorial ante heladas y friajes. Frente a ello, señaló que no gastarán más presupuesto del que se tiene porque son “personas responsables”.

“Juntos venceremos al frío y a todos los otros problemas que tenemos, por supuesto paso a paso, priorizando nuestras necesidades de acuerdo al presupuesto con que contamos, porque no vamos a gastar más de lo que tenemos, porque nosotros somos personas responsables, diligentes […] Tenemos que gastar los presupuestos que tenemos y no podemos estar devolviendo dinero a fin de año porque significa que no hemos trabajado y eso si realmente es incapacidad“, puntualizó el titular de la PCM.

En ese sentido, el premier resaltó que el Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, “es un gobierno de todos los peruanos, no le ha quitado un centavo a nadie”.

