Torres dice que Constituyente es una propuesta, pero legisladores dicen no va

El premier Aníbal Torres se presentó ayer ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República y defendió la postura del Ejecutivo de convocar a una Asamblea Constituyente con la intención de reemplazar la Constitución vigente de 1993.

En ese sentido, indicó que no se trata de una imposición, sino de una propuesta, por lo que respetarán cualquiera que fuere la decisión de este grupo de trabajo. Sin embargo, los congresistas rechazaron la propuesta.

Torres, de esta manera, buscaba dar tranquilidad a los parlamentarios indicando que estaba presente solo para defender la postura del gobierno. “No estamos imponiendo la Asamblea Constituyente. Estanos proponiendo un proyecto de ley para que el Congreso lo debata y analice. Si lo aprueba bien, sino lo aprueba, también. El Poder Ejecutivo no va a hacer nada con relación a eso”, dijo durante su presentación.

Aseguró que la propuesta del Ejecutivo no es inconstitucional al señalar que se está empleando un mecanismo contemplado en la actual Carta Magna. “Este proyecto de ley no tiene absolutamente nada de inconstitucional, como salieron a decir muchos constitucionalistas. No sé de dónde inventaron eso”, añadió.

Aseveró que en su propuesta se asegura que no se recortará el período para el que fue elegido el Congreso vigente.

Terminada la presentación del premier Torres, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, cuestionó que el presidente Pedro Castillo lidere el proyecto de nueva Constitución pese a baja aprobación.

Para Luis Aragón, de Acción Popular, es necesario reformas en la Constitución, lo que no implica convocar a una Asamblea Constituyente.

■ El dato

Martha Moyano, de Fuerza Popular, dijo que el primer ministro y los parlamentarios de Perú Libre “solamente quieren la Asamblea Constituyente porque es un compromiso del partido que hicieron durante la campaña política y saben muy bien que no lo pueden hacer”.

■ No pasará

Por su parte, la congresista Rosangella Barbarán consideró que la propuesta del Ejecutivo fue realizada porque se encuentran “acorralados”. Asimismo, coincidió con la postura de la congresista Gladys Echaíz (APP), quien explicó que la propuesta no es una norma para un cambio de Constitución, sino para aprobar textos normativos. En ese sentido, dijo que cree que “la iniciativa del Ejecutivo no pasará en la Comisión Constitución”.

