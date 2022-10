Torres critica a López Aliaga por su negativa a reunirse con el Ejecutivo: “No actuaremos de la misma forma”

El premier Aníbal Torres criticó este miércoles al virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por su decisión de no sostener un diálogo con el presidente de la República, Pedro Castillo, ni con los ministros de Estado.

A través de una conferencia de prensa, Torres Vásquez, acompañado de ministros de Estado, informó a la ciudadanía sobre las últimas decisiones adoptadas en la última sesión del Consejo de Ministros.

“Lo manifestado por el alcalde de Lima electo, de que no conversará con el Ejecutivo, es decisión de él. Para mí es una cuestión de falta de conocimientos de cómo se ejerce el poder político“, dijo desde la Sala del Acuerdo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En esa línea, el primer ministro dijo que desde el Ejecutivo “no actuarán de la misma forma” que el líder de Renovación Popular, afirmando que cuando López Aliaga asuma como burgomaestre de la ciudad e informe de las necesidades del municipio, será atendido inmediatamente por el mandatario.

“Castillo no tiene esa misma mentalidad de excluir o de venganza, por el simple hecho de haberse expresado, porque eso no lo afectaría a él, sino a la ciudad de Lima. A nosotros lo que nos interesa es que Lima progrese en todos los sentidos”, concluyó.

Prensa

Por otro lado, Torres aseguró que la exclusión de periodistas peruanos de la conferencia de prensa de anoche fue a pedido de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. Por ello, descartó pedir disculpas a los hombres y mujeres de la prensa nacional.

“Aquí no tengo que pedirle disculpas, porque no le he faltado a la prensa. El hecho de que anoche se haya realizado esta conferencia de prensa solamente con la prensa internacional es porque fuimos informados que la prensa internacional exigía una conferencia de prensa solamente con ellos. Con ustedes, lo estamos teniendo ahora”, sostuvo.

“De manera que hay que ser todos más contemplativos el uno con el otro. A mí no me van a humillar, porque yo no ofendo a nadie, a ningún ciudadano. Yo salgo a contestar igual, no ofendo a ningún ciudadano”, acotó.