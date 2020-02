Torneo Apertura: conoce la programación de los partidos de este sábado

Luego de que este viernes iniciará la temporada 2020 de la Liga 1, y presenciáramos las sorpresivas victorias en condición de visita de Universitario (ante Melgar) y A. Universidad (ante Alianza Lima), este sábado continúa la acción con tres duelos sumamente interesantes.

Sporting Cristal abrirá la jornada el sabatina partir de las 3:00 p.m., cuando visite a UTC en Cajamarca. Ese mismo día, Sport Huancayo jugará como local ante Atlético Grau (5:30 p.m.) y César Vallejo recibiría a Municipal en el estadio Mansiche de Trujillo (8:00 p.m.).

El domingo, San Martín y Ayacucho FC se medirán desde las 11:00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo, Mannucci visitará a Carlos Stein en Lambayeque a las 3:00 p.m., mientras que en el Miguel Grau del Callao habrá doblete: Cantolao vs. Cienciano (1:00 p.m.) y Sport Boys vs. Deportivo Llacuabamba (3:30 p.m.).

La fecha se cierra el lunes 3 de febrero con el duelo entre Cusco FC (Ex Real Garcilaso) y Binacional, que jugarán a las 3:00 p.m. en el estadio Garcilaso de la Ciudad Imperial.