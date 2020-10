Tony Succar: “Cuídense mucho mi gente, no bajen la guardia”

El percusionista y productor musical, Tony Succar, contó parte de su experiencia como paciente tras haberse contagiado con la Covid- 19, el también cantante comunicó a sus seguidores a través de sus redes sociales, que se encuentra en recuperación.



Además el artista ganador de Grammy compartió en YouTube su experiencia como paciente de coronavirus y aseguró que es una situación difícil esta enfermedad.

“Después de dos exámenes que me salieron negativos, ya este último examen confirma que estoy positivo con el COVID-19. Hice este video para compartir mi experiencia, todo bajo control. Me siento mucho mejor, intentando mantenerme positivo, buena energía, comer bien, y siguiendo las instrucciones del doctor y mis amores @laurensuccar y Luna”, aseveró el artista nacional.

Aseguró que en un momento de su enfermedad estaba en shock porque sentía los síntomas cada vez que respiraba, adicional a ello sentía un fuerte dolor. Succar también se refirió sobre su recuperación que viene siendo favorable e indico sobre los cuidados que recibe por parte de su amada esposa.

De la misma manera, el compositor recomendó a todos sus fans a no bajar la guardia ante el virus. “Cuídense mucho mi gente, los quiero. Les deseo mucha salud y felicidad que es lo más importante de esta vida ¡Dios los bendiga!”, sostuvo.

