Toledo pide testimonios de Barata y Maiman

La defensa legal norteamericana del expresidente Alejandro Toledo solicitó a la Corte del Distrito Norte de California que obligue a la fiscalía estadounidense a entregar 16 documentos del caso en el que la república del Perú busca la extradición del expresidente.

Los abogados exigen se les entregue copias de los interrogatorios realizados por el equipo Lava Jato al exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, realizados en febrero de 2018 y abril de 2019, y al empresario israelí Josef Maiman.

El objetivo de la defensa de Toledo, según el oficio enviado al juez Thomas Hixson el último miércoles, es encontrar indicios “relacionados a la coacción de los dos principales testigos en su contra”.

“El caso del Perú contra el Dr. Toledo descansa casi en su totalidad en estos dos testigos [Barata y Maiman], y el Dr. Toledo considera de buena fe que las declaraciones de ambos han sido coaccionadas”, dice el documento firmado por Steven Kalar y Graham Archer, abogados de Toledo.

“El caso del Perú se basa en gran medida en las supuestas declaraciones de Maiman y Barata, pero sin las declaraciones completas no hay forma de evaluar si efectivamente respaldan la posición del Perú. Una declaración coaccionada no es evidencia competente y no puede respaldar la existencia de causa probable (para la extradición)”, finaliza el escrito.