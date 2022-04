En entrevista con Exitosa, el cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, advirtió este lunes que “todo reino dividido se irá a la ruina”, en referencia a la tensión social y a la crisis política desatada en el Perú ante los constantes enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.

“Este tiempo es muy complicado, no se trata de poner un nuevo ministro o premier, si no se cambia el enfoque del gobierno y también del Poder Legislativo“, declaró en nuestro medio.

“Estoy convencido que la situación amerita que todos nosotros, la sociedad civil, pongamos la agenda en el país y que no se deje que políticos, que no están preparados y no están al nivel que requiere el país, puedan estar gobernando porque si no, no vamos a la ruina, como dice el texto bíblico, ‘ todo reino dividido va a la ruina y destrucción’ y eso no queremos“, agregó.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Barreto Jimeno también se refirió al reciente mensaje del Papa Francisco, quien lamentó el último domingo los “difíciles momentos” de conflicto social que atraviesa el país, tras semanas de protestas.

“Hay una situación de conflicto muy grave, tal es así que el Papa Francisco ya manifestó su cercanía al pueblo peruano que está pasando por un momento difícil y mucha tensión social. Ya no es en verdad una tensión entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, que contemplábamos con mucha tristeza porque es lo mismo de siempre, sino, además, hay una presión social por el aumento de los precios de los alimentos“, manifestó.

Aunque reconoció que el incremento del costo de la canasta básica familiar es una consecuencia de la guerra en Ucrania, precisó que existe una “desproporción entre lo que está exigiendo el pueblo y la respuesta que el gobierno está dando, que va de tumbo en tumbo y esto ya es insostenible”.

Asimismo, indicó que el sumo pontífice está pidiendo a Dios que las partes en conflicto puedan encontrar una solución pacífica lo antes posible. “El papa se da cuenta que cuanto tiempo más tiempo pase sin una solución de raíz, no podemos tener y mantener una esperanza”, enfatizó.

Unidad Nacional

Consultado sobre la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales para ponerle fin a dicha problemática, Barreto se mostró a favor de una solución democrática y pacífica que involucre no solo a la clase política sino también a la sociedad civil.

“[El pedido de que se vayan todos] son reacciones diversas, yo no soy politólogo para decir si debe renunciar o no, lo que sí es que tenemos que hacer un cambio en una búsqueda de la unidad nacional“, puntualizó, invocando al Acuerdo Nacional y a la Proclama Ciudadana, documento suscrito por el ahora jefe de Estado durante la segunda vuelta electoral.

