Toda Latinoamérica tiene portadores de Covid-19

El presidente Nayib Bukele confirmó el primer caso de coronavirus en El Salvador en una persona que viajó a Italia. Y el gobierno de Nicaragua también informó de su primer caso de COVID-19 en un hombre de 40 años que llegó hace unos días desde Panamá. Eran los últimos dos países en América Latina que no habían reportado contagios.

Bukele señaló que el paciente, cuya identidad y sexo no fueron proporcionados, “es una persona de la que está registrada su salida migratoria a Italia pero no está su ingreso (a El Salvador) y por lo tanto se presume que entró al país por un punto ciego”. “Como entró en un punto ciego es muy probable que haya tenido contacto con varias personas y muchas de estas personas podrían estar contaminadas”, sostuvo Bukele. Lamentó que la decisión de esta persona de ingresar al país por un punto ciego, quien no se encontraba entre los ciudadanos en cuarentena, “va a costar miles de vidas de salvadoreños, muy probablemente”.

Nicaragua Por otro lado, el régimen de Daniel Ortega informó que el hombre infectado de COVID-19 se encuentra aislado en una unidad especial de cuidados intensivos de uno de los 19 hospitales habilitados para atender esta enfermedad. La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, dijo que el afectado es un nicaragüense que recientemente viajó a Panamá y regresó al país el lunes pasado vía aérea. De esa forma Nicaragua se suma a los cinco países de Centroamérica donde el virus ya se ha detectado, al igual que Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá.