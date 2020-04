Ministra Fabiola Muñoz: “No hay sistema de salud que aguante irresponsabilidad de la gente”

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, hizo un llamado a la población a acatar las medidas dispuestas por el Estado para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, teniendo como principal objetivo permanecer en los hogares como parte de la cuarentena.

“Debemos entender que este virus se propaga a través de las personas, es fundamental que la gente permanezca en sus hogares. Evitemos las malas practicas de ir varias personas al mercado a abastecerse de alimentos, cuando puede hacerlo tranquilamente solo una persona”, señaló Muñoz.

“Una característica peligrosa de esta enfermedad es que no puedes presentar síntomas y llevar el virus contigo. Una persona escondida en un transporte ha llevado el virus desde Lima a una región donde no se había presentado ningún caso hasta ahora. No hay sistema de salud que aguante irresponsabilidad de la gente”, agregó la titular del Ambiente.

Asimismo, indicó que todos los días hay reuniones desde el Estado para evaluar nuevas medidas que tienen como principal objetivo disminuir la curva de ascenso de la pandemia, “Todas las acciones por más difíciles que sean para nosotros como sociedad tienen como prioridad la salud y la vida de la gente”, enfatizó.

Finalmente, manifestó que el Ministerio del Ambiente viene trabajando con los municipios en el manejo de los residuos sólidos. “Estamos en permanente contacto con los alcaldes provinciales a nivel nacional para capacitar en el procesamiento de los residuos. Hacemos un llamado a la ciudadanía también a que segregue los residuos desde sus casas”, expresó.