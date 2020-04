Edgar Vásquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, dialogó con Nicolas Lúcar en Exitosa sobre el impacto de las medidas restrictivas que tomó el Ejecutivo para afrontar la lucha contra el coronavirus en nuestra región.

“Tiene en el turismo la principal actividad afectada. Si bien nuestra prioridad es la salud de todos los peruanos y evitar que el número de infectados aumente, estamos trabajando para que la actividad económica pueda reactivarse con más facilidad”, indicó.

Vásquez dio cifras de su sector: el turismo genera divisas por más de 5 mil millones de dólares anuales, los viajes de turistas al Perú supera los 4 millones al año y los viajes internos supera los 42 millones de viajes anuales.

El cierre de fronteras, el aislamiento social obligatorio y el toque de queda ha paralizado el turismo. Sin embargo, el titular lo tiene muy claro.

“En el mes de marzo se ha retrocedido un 85%, a partir del cierre de fronteras y la medida de cuarentena, el turismo ha parado. Hay algunas actividades como los hoteles, que aún cuentan con extranjeros”, manifestó.

En ese sentido, recalcó que están trabajando para poder lanzar un paquete de fondos de garantía que sirva a las empresas para que sobrelleven esta crisis nacional y de esta forma, fomentar la recuperación paulatina de uno de los sectores que genera más ingresos al país.

Por otro lado, se pronunció sobre la propuesta de Ledesma sobre reducir el sueldo a los funcionarios de mayor rango. “Sí he escuchado la propuesta de la Sra. Ledesma, no hemos discutido en Consejo de Ministros ello, pero sí puedo decir que el Gobierno no va a escatimar en esfuerzos para garantizar los recursos necesarios para la crisis. La propuesta es bienvenida”, sentenció.