Tilsa Lozano“Es momento de ‘resetear’ nuestras vidas”

“Hoy no hay pobres ni ricos, no hay razas, no hay fronteras, no hay género”. Con esas palabras, Tilsa Lozano medita sobre la cuarentena que enfrentan los peruanos ante el avance del coronavirus que ha llevado al gobierno a declarar emergencia sanitaria y decretar un toque de queda desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana.

“Es momento de ‘resetear’ nuestras vidas”, señala la exvengadora en su cuenta de Instagram en un extenso mensaje, haciendo mención a la situación que está pasando el planeta.La ex conejita de Play Boy se refirió a los cambios ambientales que se han generado a raíz del aislamiento social, ya que asegura que esto está beneficiando a todo el globo terráqueo. “Por ellos y para ellos, #yomequedoencasa.

Esto es parte de un gran cambio, la humanidad está evolucionando, es momento de ‘resetear’ nuestras vidas, de replantear nuestras prioridades y estilo de vida”, escribió en su red social. De la misma manera, comentó sobre los momentos de familia que se deben vivir durante estos días. “El planeta nos puso en pausa porque necesitaba respirar, necesitaba la naturaleza que dejemos de devastarla.

Es momento de pensar en vivir en armonía entre los humanos y todos los seres vivos que compartimos el mismo hogar, algo bueno vendrá de todo esto”, exclamó. “Nos dieron una cachetada para reaccionar y entender que no podíamos seguir viviendo como robots sin valorar las cosas simples de la vida… un abrazo, un beso, una caminata al aire libre”, manifestó.