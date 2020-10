Tilsa Lozano a Jackson Mora: “No te quejes de que soy tóxica, no te salí en una rifa”

La exvengadora Tilsa Lozano usó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje calificándose como una persona tóxica. “Te amo significa: ‘Te acepto tal y como eres. No quiero cambiarte, me encantas tal y como eres, pero sí quiero que crezcas y seas mejor cada día…”, dictaba parte del romántico mensaje de Tilsa.



Asimismo, sorprendió a todos sus fans al dejar un mensaje que estaría dedicado al luchador Jackson Mora, con quien mantiene una romance hace un año. “No te quejes de que soy tóxica ‘esperancito’. Yo no te salí en una rifa, tú me escogiste”, escribió Lozano que no dudó en etiquetar a su pareja, que lo reposteó en su red social y lo que indicaría que él no se hace problemas en dar a conocer quién manda en casa.

