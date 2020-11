Tierra Prometida | Muñoz: “Traslado de comerciantes busca que pasen a la formalidad”

Atención. Este lunes, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, supervisó el traslado de comerciantes de la ‘Parada’ de La Victoria a la ‘Tierra Prometida’ de Santa Anita, pese a enfrentamientos con burgomaestre de dicho distrito, José Luis Nole.







Muñoz supervisó esta mañana el traslado de comerciantes a nuevo mercado destinado para minoristas que tendrán 2,745 puestos de venta a su disposición, y así pasarán del sector informal al formal, según declaraciones del mismo titular de la Municipalidad de Lima.

“En definitiva, la gente que se ha quedado (en el ex mercado La Parada) es muy poca. Muchos de ellos son cachineros, son recicladores y hay algunas personas que tercamente se han querido quedar teniendo la oportunidad de venir acá (Tierra Prometida). Ya son temas personales y no me meto a hacer una discusión sobre ello”, manifestó ante los micrófonos de Exitosa.





Asimismo, comentó que la Policía Nacional del Perú (PNP) estará vigilando la zona donde aún hay comerciantes informales en La Victoria, para que no puedan trasladarse o instalarse nuevamente en algunas calles de manera inadecuada, ya que no tienen permitido seguir en las calles aledañas a la Parada, ya que se estarán realizando trabajos de la nueva línea del Metro de Lima.

“La Policía está trabajando acciones de contingencia y en el control en la zona, nosotros hemos dado un espacio para cerca de mil stands, y eso es parte de una promoción de la búsqueda de pasar de la informalidad a la formalidad. Es lo que tenemos que trabajar. No podemos quedarnos y pensar que lo que tenemos está bien. Son pasos que se están dando para tener una ciudad limpia y ordenada”, puntualizó.

DATO

El jefe de la Región Policial Lima, general Jorge Luis Cayas, explicó que la jornada se realizó sin ningún incidente. Según informaciones, por más de 50 años la zona de comercio de La Parada estuvo tomada por los vendedores informales.

Un aproximado de 400 policías tomaron el control de las avenidas 28 de Julio, Nicolás Ayllón, Bausate y Meza y calles aleñadas, durante horas de la madrugada de este lunes.

