Tierra Prometida | Alcalde Nole: “No se han realizado los estudios de impacto vial ni ambiental”

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, manifestó su disconformidad con el traslado de los comerciantes de La Parada al terreno de Tierra Prometida, pues – según él – no se han realizado los respectivos estudios de impacto ambiental y vial, previa habilitación del espacio.



“La situación no es de ahora, sino de hace mucho tiempo. El terreno no es de nuestra propiedad, eso está claro, pero la competencia en cuanto a las autorizaciones pasa por nuestra jurisdicción; los estudios del impacto vial y ambiental se han omitido por completo”, sostuvo.

En ese sentido, la autoridad edil reiteró que – tiempo atrás – su administración irregularidades en el contrato de Tierra Prometida ante la Empresa Municipal de Mercado S.A. (EMMSA).

“Esas irregularidades han sido observadas por los mismos regidores de Lima Metropolitana; hay muchos vacíos en el contrato […], he tenido reuniones con el alcalde Muñoz, donde hemos presentado propuestas alternas”, puntualizó.

Detención

Como se recuerda el burgomaestre fue detenido esta madrugada junto con seis funcionarios ediles y un grupo aproximado de 20 vecinos, por participar en una protesta contra el traslado de los comerciantes de La Parada al terreno de ‘Tierra Prometida’, en pleno toque de queda.

Al respecto, el burgomaestre manifestó que desconocía sobre el operativo que hizo el personal de Policía Nacional del Perú (PNP) junto a la Municipalidad de Lima en el terreno. Denunció que – con prepotencia – quieren rebasar su autoridad jurisdiccional en el distrito.

“Siempre realizo operativos de fiscalización junto a mi equipo por la noche y hemos visto una gran cantidad de policías [en Tierra Prometida], entonces – a la vez – también veo al personal de Produce con maquinarias, les exigí cuál era la autorización que tenían para que ingresen de esa manera a la jurisdicción de Santa Anita; nunca me dieron respuesta alguna, además, en ningún momento he buscado enfrentamientos, ellos entraron con prepotencia y me arrinconaron”, finalizó.

