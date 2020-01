“Tiemblan los corruptos y poderosos”, advierte Daniel Urresti al apelar fallo

En medio de una multitud que lo acompañó hasta la sede del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, el candidato al Congreso, Daniel Urresti, presentó un recurso de apelación en contra de la exclusión de su postulación al Parlamento.

Como se recuerda, Urresti Elera fue retirado de la contienda electoral el último miércoles porque no declaró “correctamente una sentencia condenatoria por difamación en su contra”, según el JEE.

“Cuando el pueblo te quiere, te quiere. Hoy una multitud de corazones peruanos me acompañó a la presentación de mi apelación. ¡Gracias a todos! ¡Tiemblan los corruptos y poderosos!”, fueron las frases que publicó en las redes sociales cuando vio a sus simpatizantes dándole su apoyo.

Acompañado de sus abogados, Urresti Elera dijo que la medida en su contra no tiene fundamentos, y por lo tanto, los organismos electorales corregirán este error.

“Confiamos en que se va a hacer justicia y vamos a regresar nuevamente a la carrera electoral, de eso no hay duda. No me rindo, sabemos que vamos a continuar en la carrera y les advierto: sí tienen razón en preocuparse. El único que deben elegir quiénes van al Congreso o no, son los ciudadanos. Hay muchas posibilidades que sea presidente del Congreso y eso les da miedo. No se dejen manipular”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, reiteró que son los “poderosos” ligados a Solidaridad Nacional, Fuerza Popular y el Apra intentan sacarlo de carrera para llegar al Parlamento.

“Los poderosos de siempre quieren proteger al monstruo de tres cabezas (FP, Apra y SN). Los poderosos de siempre quieren que sigan siendo elegidos los fujimoristas de cabeza naranja con Martha Chávez, los fujimoristas amarillos con Rosa Bartra de cabeza, y los fuimoristas del Apra con Mulder de cabeza. Esos son los que están al servicio de los poderosos y como me tienen miedo se han jugado la última carta para sacarme de las elecciones cuando es claro que el JEE ya no puede sacar a nadie después del 27 de diciembre”, añadió.

Martes se define

Por su parte, Michell Samaniego, abogado del también ex ministro del Interior, señaló que el JEE tiene 24 horas para calificar y elevar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la documentación presentada que busca revertir la exclusión de su patrocinado.

“El Jurado Nacional tendrá tres días calendarios para resolver. Es decir que a más tardar el martes nos citarán para presentar nuestro informe oral y luego tener un resultado. Tenemos la total confianza en que se va a revertir esta situación y todo será positivo porque son los hechos los que demuestran que el candidato Urresti cumplió la ley”, señaló a diario Exitosa.

Asimismo, volvió a señalar que Daniel Urresti no omitió la información de sus sentencias ante el JEE, y que esta entidad tuvo hasta el 27 de diciembre del 2018 para excluir candidatos de las elecciones que se realizará el próximo 26 de enero.

Consideran que JNE debería darle la razón

El miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), José Tello, señaló que el Jurado Nacional de Elecciones debería pronunciarse a favor del candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, luego de que fuera excluido de las elecciones al Congreso por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1.

“Al final la decisión la tiene el Jurado Nacional de Elecciones, pero debería (darle la razón a Urresti) por un tema de principio de legalidad”, manifestó el experto en entrevista con Giovanna Díaz para el programa ‘Exitosa Perú’.

Tello también cuestionó que colegiado electoral de primera instancia haya decidido tachar la candidatura de Daniel Urresti a pocos días de las elecciones. “Me parece que es extemporánea la reacción del Jurado Electoral Especial”, expresó.

“Siendo objetivos, me parece que el señor Urresti oportunamente pudo haber sido excluido, me refiero durante la etapa de exclusión que duró hasta el 27 de diciembre. Y ahora pretenden hacer algo que debieron hacer oportunamente, con la rigurosidad que actuaron contra otros candidatos”, finalizó Tello.

Multitud dio su respaldo a candidato Urresti

Desde antes de las 9 de la mañana de ayer, cientos de simpatizantes y militantes de Podemos Perú, se reunieron en las inmediaciones del Campo de Marte, ubicado en el distrito de Jesús María, esperando la llegada de Daniel Urresti para acompañarlo a presentar su recurso de apelación al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro.

Con pancartas y arengas, la multitud acompañó a pie al también ex ministro del Interior a entregar la documentación que busca revertir su exclusión y pueda continuar participando en las elecciones congresales que se realizarán el 26 de enero.

Urresti muy emocionado publicó en las redes sociales que “una multitud de corazones peruanos me acompañó a la presentación de mi apelación. ¡Gracias a todos!”.