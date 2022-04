Tía de la niña de tres años ultrajada en Chiclayo exige justicia: “Quiero que sufra así como hizo sufrir a mi niña”

La familia de la niña de tres años de edad, que fue secuestrada y ultrajada en Chiclayo (Lambayeque), exigió este jueves justicia y castigo ejemplar para el responsable, identificado como Juan Antonio Enriquez García. Así lo pidió la tía de la menor en diálogo con Exitosa.

También te puede interesar: Defensoría del Pueblo exige cadena perpetua para secuestrador y violador de una niña de tres años

En entrevista con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la familiar refirió que la niña se encuentra recuperándos en el hospital tras el abuso físico y sexual del que fue víctima.

“En este caso que ha pasado no tengo tantas palabras para explicarme porque ahorita me siento muy destrozada y por pedazos tras ver a mi niña así toda lastimada“, declaró en nuestro medio.

“Lo que queremos es justicia, esto no se puede quedar así, no tiene perdón de Dios lo que hicieron con mi niña. Por favor, no nos quedemos de brazos cruzados, lo que queremos es ver a este hombre detrás de las rejas, que sufra así como hizo sufrir a mi niña. Es una bebé de tres añitos, hagamos justicia”, agregó.

En esa línea, cuestionó al Ministerio Público por solicitar hoy prisión preventiva por 9 meses para Enriquez García y no cadena perpetua, en vista de que, según consideró, existen medios probatorios contundentes del delito.

“Qué mas pruebas queremos, ahí ven a mi niña toda atada, la han encontrado en cartones y en un piso. Ha amanecido en el frío, toda destrozada. ¿Qué más pruebas quieren contra este maldito? Aquí no queremos pruebas, las pruebas las están viendo que se la lleva a mi niña y cuando la encontraron, tienen las evidencias“, manifestó.

Posteriormente, agradeció a los vecinos que realizaron una vigilia en los exteriores de la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo a fin de reclamar la mayor sanción para el criminal.

“Agradezco un montón a toda la gente de Chiclayo y de otros lugares que han venido. Gracias por su apoyo de parte de toda mi familia. Estuve hasta las 12 de la noche acompañando ahí, ya no aguantaba el sueño“, detalló.

Ayuda

Finalmente, solicitó ayuda para costear el tratamiento psicológico de la menor de edad. Esta es la cuenta del Banco de la Nación de la familia: 04 231 8281 04. Recuerda que cualquier ayuda será bien recibida, por más mínima que sea.

Lo más visto en Exitosa