Thais: “Gobierno no tiene un plan de seguridad ciudadana”

El analista político Luis Thais consideró ayer que el ministro del Interior, Carlos Morán, debe renunciar al cargo porque ha demostrado ser “incapaz” de resolver el problema de la inseguridad ciudadana y, además, no tiene plan alguno para enfrentarla.

“Morán tiene que irse. Ha dejado en claro ser incapaz. Lo que es peor, no cuenta con ninguna estrategia para reducir los niveles de criminalidad ciudadana. La situación ya es insostenible y él no debe seguir a cargo de la cartera del Interior”, sostuvo.

Thais dijo que, en realidad, Morán debió irse desde que permitió que más de 40 efectivos allanaran la vivienda de la periodista María Teresa García, solo para conseguir la grabación fílmica de un robo al paso.

“Ahí tuvo que marcharse. Y encima el accionar de las bandas criminales no cesa. Por lo demás, él siempre dice una cosa y el presidente otra. No puede continuar”, agregó.

Para el analista, el titular del Interior ni siquiera sabe explicar qué hará con los policías que dejarán de resguardar a congresistas y ministros. “Y no lo sabe porque no tiene ninguna estrategia para combatir la inseguridad ciudadana. A ver, cómo los va a incorporar a un plan de seguridad pública si ese plan no existe”, comentó.

Servicio de inteligencia

También dijo que el accionar de la policía es insuficiente. “Solo en Lima se requieren 35 mil efectivos, ¿y el resto del país? Yo sugiero mejorar e impulsar el servicio de inteligencia policial, adelantarse al crimen, hacer un trabajo preventivo y no curativo”, señaló.

Según Thais, además, la propuesta para que las FFAA colaboren con la seguridad es “muy riesgosa”. “El soldado y la tropa no pueden hacer labor policial, se entrenan para la guerra no para resguardar a la ciudadanía”, añadió.

“Más bien –dijo–, se debe integrar a la policía militar y naval, para apoyar, no para tomar el control. O preparar, a través de un curso rápido, a los recién licenciados de las FFAA e incorporar a los efectivos de serenazgo. Pero eso es con un plan, con una estrategia, algo que Morán no tiene”.