Anna Carina: “Tengo Covid-19 al coronavirus. me cuesta creerlo”

Pese a que cumplió todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y permaneció en su casa durante la cuarentena, la reconocida cantante Anna Carina Copello dio positivo a la prueba del Covid-19.

Hasta ahora la artista no se explica cómo se contagió porque ella viene respetando la cuarentena y tomaba las medidas de desinfección con los víveres que llegaban a su casa.

Copello hizo el anuncio a través de redes sociales que dio positivo por coronavirus. La intérprete señaló que empezó a sentir los síntomas y se sometió a una prueba molecular, la cual dio positivo.

“No he estado con muchos ánimos para tomarme fotos ni cantarles estos días. La verdad es que con toda esta coyuntura pandémica, el que te agarre una fuerte gripe y caigas en cama con fiebre, te sugestiona y lo primero que te hace pensar es que ya te dio coronavirus. Luego te acuerdas que ni tú ni tu familia han salido de casa en toda la cuarentena y piensas que es “imposible” haberte contagiado”, escribió en su cuenta de Instagram.

La cantante asegura que ella y su familia no han salido de casa por 60 días y vienen tomando las medidas sanitarias para prevenir el contagio. “Sumado a los síntomas que tenía, perdí por completo el sentido del olfato, por lo que decidí hacerme la prueba. Ayer me dieron los resultados de la prueba molecular y salió positivo. Tengo COVID-19 y la verdad es que me cuesta creerlo”, agregó.

La destacada figura, dijo que se sometió a la prueba al sentir los primeros síntomas.