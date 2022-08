Tello tras ausencia de Pedro Castillo en homenaje a Santa Rosa: No debió faltar a una fecha importante de la PNP

El congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello, dijo que desconoce los motivos por los cuales el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, no estuvo presente en la ceremonia realizada por el día de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En ese sentido, consideró que el jefe de Estado no debió faltar a dicho homenaje y resaltó que Castillo Terrones tendrá que explicar las razones por las que no asistió.

“Desconozco los motivos por los cuales no ha asistido a una fecha tan importante, tendría que dar las explicaciones el mismo presidente de la República […] Considero que no ha debido faltar a una fecha tan importante de nuestra Policía Nacional, que indudablemente es una fecha bastante memorable, pero ya él tendrá que explicar los motivos y las razones por las cuales no ha asistido“, expresó Tello ante la prensa.

Por otro lado, el parlamentario se refirió a las investigaciones contra el mandatario y afirmó que “son indicios”.

“Son indicios, todavía todo está en investigación. Mientras no haya cargos fehacientes, probados, no podríamos decir ya que está prácticamente demostrado“, precisó.

Así mismo, se pronunció sobre una nueva moción de vacancia y le pidió a sus colegas que reflexionen.

“Esperemos de que haya una reflexión de todos los compañeros congresistas y pensemos en el país, en todos los peruanos, porque los peruanos esperan que se resuelvan los problemas y no nos distraigamos en otros temas que no están beneficiando a solucionar los problemas de los diferentes sectores”, manifestó el legislador.

