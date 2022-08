Tello sobre nombramiento de Betssy Chávez como titular del Mincul: “No se puede incorporar a ministras censuradas”

El congresista del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Edgar Tello, criticó la selección del presidente de la República, Pedro Castillo, sobre la exministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, como nueva titular de la cartera del Ministerio de Cultura (Mincul), el pasado viernes 5 de agosto.

El parlamentario sostuvo que no era un buen inicio para la segunda etapa del mandato presidencial el colocar a una funcionaria que fue censurada por el Legislativo, pese a tener credenciales para cumplir una buena labor, por lo que espera una “rectificación” por parte del jefe de Estado y nombre a otra persona para ocupar el puesto dentro del gabinete Torres.

“Este gabinete no es el adecuado, porque no se puede seguir la gestión de un Gobierno incorporando a ministras censuradas, que será muy buena profesional, pero no es un buen inicio de esta nueva etapa de Gobierno (…) A veces hay errores, pero estoy seguro de que se van a rectificar en bien del país y en bien de sacar adelante la gestión”, declaró en entrevista con Canal N.

Cabe recordar que el Congreso de la República censuró a Chávez Chino por no responder de manera satisfactoria las interrogantes que le formularon en su interpelación, en el marco de las acusaciones hacia su gestión por la huelga de controladores aéreos y la inestabilidad por la propuesta para la adscripción de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) dentro de su cartera.

Según Tello, esto podría incrementar la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues, pese a que no hay una norma legal que le impida a la exministra de Trabajo ser colocada en otro sector, el Parlamento nacional ya tuvo un episodio con ella, en donde tomó una decisión tajante.

“Legalmente quizá no haya impedimento, pero políticamente ha tenido una decisión del Congreso y eso pesa para poder sacar la gestión adelante”, manifestó.

