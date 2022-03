Edgar Tello sobre designación de funcionarios cuestionados: “Tener relación con Vladimir Cerrón no es delito”

El congresista de Perú Libre, Edgar Tello, se pronunció en entrevista para Exitosa sobre la reciente designación de Gianpiere Levis Guerra Valenzuela como jefe del Despacho Ministerial del Ministerio de Salud, investigado por corrupción, a pocos días de debatirse en el Pleno sobre la vacancia presidencial y tras haberse presentado la moción de censura contra el titular del sector Salud, Hernán Condori.

En esa línea, el parlamentario recalcó que estar en en un proceso de investigación no significa que deba ser condenado, y cuestionó el hecho de que personas cercanas al fundador y secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, se les considere con delitos, ya que de confirmarse que son responsables deberán ser sancionado por la justicia.

“El país necesita profesionales idóneos que puedan sacar adelante las diferentes carteras (…) Tener relación con Vladimir Cerrón, que es secretario general de Perú Libre, no es delito, mientras exista la presunción de inocencia en el país y no se encuentre la responsabilidad. No se puede sentenciar, solo está en investigación”, señaló en conversación con Iván Escudero en Exitosa Perú.

Por otro lado, se refirió al debate de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo que se verá este lunes 28 de marzo, y dijo confiar en que los congresistas “hagan una reflexión” y puedan fortalecer la gobernabilidad para enfrentar los grandes problemas del país.

Asimismo, reiteró que la actual situación política se debe a que un sector de oposición aún no acepta la vitoria de Castillo Terrones en las últimas elecciones generales, lo cual calificó de “discriminación racial”.

“Continúan con el plan de no generar la estabilidad y la gobernabilidad que debe existir en nuestro país, afectando al que ha sido respaldo por todos los peruanos (Pedro Castillo). El Perú necesita estabilidad y por eso los peruanos han votado por el cambio, por un maestro. El problema está en que el sector que no ganó no acepta que un maestro provinciano haya ganado, incluso podría decir que hay una discriminación racial”, agregó.

