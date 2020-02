Telefónica debe pagar medio millón de soles por dar información falsa

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ratificó ayer las diferentes multas que le impuso a las cuatro principales empresas de operadores móviles en el Perú, Movistar, Claro, Bitel y Entel, las cuales suman S/ 4.2 millones, es decir 977.4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En lo que respecta a Telefónica, que es la matriz de Movistar, la multa impuesta asciende a S/ 516,000 (120 UIT). La empresa española deberá pagar esa suma porque envió información imprecisa y errónea sobre sus propias tarifas, las cuales fueron publicadas en el Sistema de Consultas de Tarifas (SIRT).

Esta sanción pecuniaria se suma a la orden que le envió la misma Osiptel, hace unos días, a la propia Telefónica para que devuelva cuanto antes el dinero que cobró a sus usuarios por aumentar las tarifas de manera inconsulta.

En los casos de las empresas Entel y Bitel, el organismo supervisor declaró como infundados los recursos de apelación que ambas presentaron en 2019 sobre diversos casos. Además, confirmó las multas para dichos operadores: cuatro para la compañía chilena y cinco para la formada por capitales vietnamitas.

Así, Entel pagará S/ 507,360 o su equivalente en UIT (120,8), por no verificar la identidad a través de huella biométrica en una línea móvil. Además, recibió otra sanción de S/ 634,200 (151 UIT). Eso por no pedir el DNI para la contratación de un servicio y la activación de 31 líneas móviles.

A Entel le aplicaron una tercera sanción por S/ 630,000 (150 UIT) por remitir información fuera de plazo con respecto a 65 líneas móviles, y una cuarta multa por la misma cantidad al enviar información imprecisa sobre otras 65 líneas móviles.

Jaime Delgado: “Deberá refacturar recibos”

El expresidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), Jaime Delgado, manifestó en ‘Hablemos claro’ de la plataforma radiotelevisiva y digital de Exitosa, que Telefónica debería volver a emitir recibos a sus clientes pues cobrará el servicio con el alza que fue anulada por Osiptel hace algunos días.

“Lo que tienen que hacer inmediatamente es refacturar el mes de febrero porque Osiptel ya anuló el alza. El usuario no tiene que pagar ningún precio extra porque todo ya está anulado. Esos recibos deben mandar de manera digital para no perjudicar a los usuarios”, manifestó Delgado.

Delgado señaló que estamos en una relación contractual que Telefónica debe respetar y no lo hace. “Hay condiciones básicas que se deben respetar. Diez días antes. Debe informar si se produce un alza y no de forma abusiva aplicarla. Si uno no está de acuerdo uno decide retirarse”, señala. Por último, el expresidente de Aspec dijo que no podemos seguir con esas prácticas abusivas del mercado.